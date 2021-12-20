شاهد بالفيديو: المطربة إنصاف فتحي تشعل منصات التواصل بكليب مصور من داخل مواكب الثوار





نشرت المطربة انصاف فتحي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك “فيديو كليب جديد عن الثورة السودانية تناولت من خلاله جميع المناطق التي يخرج منها الثوار للمشاركة في المليونيات التي تحدد قبل الخروج.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد تم تصوير الكليب من داخل مواكب الثوار بطريقة حظيت بالإعجاب بنوعية العمل وطريقة الاداء .

عدد كبير من المتابعين والثوار أبدو إعجابهم بانصاف فتحي و اطلق البعض عليها “عصفورة الثورة ” والبعض الاخر “زغرودة الثورة “.

الخرطوم :(كوش نيوز )