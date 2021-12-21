بالفيديو: وسط دهشة عمت الجميع ..عريس يترك عقد قرانه ويخرج للشارع مشاركاً للمتظاهرين في ترديد الهتافات





تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريس سوداني ترك الجميع في يوم عقد قرانه وخرج للشارع مشاركا المتظاهرين في ترديد الهتافات والوقوف معهم في منتصف الشارع بمنطقة شمبات ببحري.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كان العريس حاملا قسيمة زواجه التي استلمها للتو، و يهتف مع المتظاهرين مرتدياً جلباباً أبيض.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدو إإعجابهم بالعريس، وحيوا فيه روح الوطنية التي جعلته يترك الضيوف ليلة عقد قرانه ليشارك المتظاهرين والخروج معهم من أجل المطالبة بمدنية الدولة .

الخرطوم :(كوش نيوز)