المعز حضرة: على البرهان التنحي لحقن الدماء





دعا القيادي بالحرية والتغيير المتحدّث باسم هيئة الاتّهام في محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو المعز حضرة، القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان بالرجوع إلى الحكمة والتنحيّ عن السلطة تجنبًا لحدوث شرخ بين الشعب السوداني وقواته المسلّحة وحقن دماء السودانيين.

وقال حضرة في تصريحاتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة، الثلاثاء،”رسالة مليونية 19 ديسمبر واضحة وحمدوك قال إنّه قبل الاتّفاق لحقن الدماء، وعلى البرهان أنّ يفعل مثله لذات الأمر، فلا يمكن أنّ يقف شخصٍ واحدٍ أمام إرادة الأمة”.

ولفت إلى أنّ المطالب والهتافات في الشارع وفق مليونية أمس الأوّل، تمحوّرت وتوّحدت حول هذا المطلب”.

ونفى حضرة حدوث خلافات بين التحالف والشارع، معتبرًا أنّ ما حدث ضدّ بعض قيادات التحالف في مليونية 19 ديسمبر سلوك غير ديمقراطي.

وأضاف” المليونية قدّمت رسالة واضحة لمن يحكمون الآن، أنّ هذا الشعب لم يعد يقبل بحكم ديكتاتوري يتسلّط عليه، رغم العنف غير المشروع المستخدم”.

باج نيوز