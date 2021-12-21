المؤتمر السوداني : عدم وجود قيادة ميدانية والقمع المفرط تسببا في فشل اعتصام القصر





أرجع الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر عدم نجاح اعتصام القصر خلال موكب أمس الأول إلى عدم وجود القيادة الميدانية بجانب القمع المفرط الذي مارسته الأجهزة الأمنية خلال التظاهرة فضلاً عن عدم وجود بيئة ملائمة، وأقر في الوقت ذاته بأن القوى المدنية ليست بخير نظراً للانقسامات فيما بينها، وشدد بابكر في تصريح لـ(الجريدة) على ضرورة وجود معالجات سريعة والعمل مع كافة القوى السياسية ولجان المقاومة، وقال إن فكرة الاعتصام لم يتم التخطيط لها مسبقاً لذلك لم تكن هناك استجابة كبيرة من الثوار .

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة