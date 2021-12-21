البرهان: الإجراءات الأخيرة تمت بالتنسيق مع حمدوك





كشف رئيس المجلس السيادي القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر تمت بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء.

ودعا البرهان البرهان في تنوير بالقيادة العامة لرتبة عميد فما فوق من ضباط القوات المسلحة والدعم السريع القوات العسكرية إلى عدم الالتفات للشائعات وقال إنها تستهدف وحدة المنظومة الأمنية.

حضر التنوير عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق بحري مستشار إبراهيم جابر ورئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وقادة القوات الرئيسة وعدد من قادة الوحدات.

وقام حمدوك، قبيل أيام، بتعيين أمناء الحكومات لتسيير شؤون الولايات.

وتعهد البرهان في تنوير بالقيادة العامة لرتبة عميد فما فوق من ضباط القوات المسلحة والدعم السريع، بتقديم كامل الدعم لحمدوك.

وتأتي تصريحات البرهان بعد يوم من نجاح الثوار في الوصول الى القصر الرئاسي لعدة ساعات ضمن مساعيهم لاستعادة المسار الديموقراطي.

صحيفة اليوم التالي