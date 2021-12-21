مجلس البجا يرهن الجلوس مع موقعي المسار بشروط





كشف وكيل نظارة الهدندوة بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد علي أونور عن تكوين لجان بشأن قضية الشرق تمهيداً للشروع في جمع الطرفين لنقاش حول قضية الإقليم.

وقال أونور في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس، إن النقاش سيكون مع البني عامر حول تنفيذ القلد، ومن ثم لاحقاً الجلوس مع موقعي المسار، ورهن أونور الجلوس والنقاش مع موقعي المسار بعد الاتفاق مع البني عامر.

وقد كانت الحكومة خلال الأيام الماضية أعلنت تعليق مسار شرق إلى حين الوصول إلى اتفاق بين مكونات الإقليم.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي