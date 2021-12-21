انخفاض التضخم لشهر نوفمبر مسجلا 339.58%





انخفض معدل التضخم لشهر نوفمبر مسجلا 339.58 % مقارنة ب 350.84 لشهر اكتوبر بإنخفاض قدره 11.26 نقطة، وفقا لبيان صحفي من الجهاز المركزي للإحصاء.

وانخفض التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 195.89 % لشهر نوفمبر مقارنة ب 208.55% لشهر أكتوبر ، كما إنخفض معدل التضخم الأساسي(بدون مجموعة الأغذية والمشروبات) مسجلا 428.34 % لشهر نوفمبر مقارنة بمعدل 508.83% لشهر أكتوبر بينما ارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك الى 200.03% لشهر نوفمبر ، مقارنة بمعدل 187.90% لشهر أكتوبر .

وإنخفض التضخم للمناطق الحضرية مسجلا 318.98 لشهر نوفمبر مقارنة ل 333.72% لشهر أكتوبر 2021م وإنخفض التضخم لمجموعة الأغنية والمشروبات مسجلا 197.81% لشهر نوفمبر مقارنة بمعدل 207.75 % لشهر أكتوبر . كما انخفض التضخم للمناطق الريفية لشهر نوفمبر مسجلا 355.66% لشهر نوفمبر مقارنة بمعدل %364.20 لشهر أكتوبر كما إنخفض لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 194.61% لشهر نوفمبر مقارنة 208.90% لشهر أكتوبر .

ووفقا لمعدل التضخم لكل ولاية لشهر نوفمبر فقد تصاعد التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر نوفمبر 2021م في اربع ولايات، كان أعلى تصاعد في ولاية غرب دارفور حيث بلغ 33.37 نقطة وأدناه في ولاية غرب كردفان بلغ14.38 نقطة. كما سجلت اربع عشر ولاية انخفاضأ، كان اعلى انخفاض في ولاية النيل الأزرق يبلغ 118.34 نقطة، وادناه في ولاية القضارف بلغ 4.08 نقطة .

واشار الجهاز المركزي للأخصاء في بيانه انه بالرغم من انخفاض معدل التضخم في ولاية القضارف الا انها سجلت أعلى ارتفاع في التضخم حيث بلغ 715.48% بينما سجلت ولاية جنوب دافور ادنى معدل بلغ 215.45%، وسجلت سبع ولايات معدلا اعلى من المعدل العام للتضخم 339.58% بينما سجلت بقية الولايات معدلا أدنى من المعدل العام.

سونا