محكمة مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 89 ترفع جلستها الى 28 الجاري





رفعت محكمة مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 89 جلستها الاجرائية اليوم الى جلسة حددتها في 28 من الشهر الجاري وذلك للفصل في الطلب المقدم من هيئة الدفاع الخاص بعدم السماح للمحامين من خارج ديوان النائب العام الظهور أمام المحكمة كممثلين في هيئة الاتهام وهو الطلب الذي اعترضت عليه هيئة الاتهام في تعقيبها عليه أمام المحكمة .

وبحسب سونا، كانت المحكمة في جلستها اليوم برئاسة قاضي المحكمة العليا مولانا حسين الجاك قد عقدت جلستها بقاعة المحكمة العليا برئاسة الهيئة القضائية بدلاً عن قاعة الأدلة الجنائية في شارع عبيد ختم كاجراء استثنائي لحين البت في الطلبات المقدمة إليها في اطار المتعارف عليه قانونياً بالجلسات الاجرائية وهي الجلسات التي يقتصر الحضور فيها على محاميي هيئتي الاتهام والدفاع دون حضور المتهمين .

الخرطوم(كوش نيوز)