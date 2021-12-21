شاهد بالفيديو.. الفقيد “عبدالمطلب الفحل” يحكي عن علاقته الحميمة مع الموت





حكى الإعلامي الراحل “عبد المطلب الفحل” في مقابلة تلفزيونية عن علاقته الحميمة مع الموت، عقب فقد والدته وابنه فٍراس، وزوجته محاسن.

وقال الفحل (علاقتي بالموت حميمة .. وما قاعد اخاف منو)، وسرد تفاصيل الصدمات التي تعرّض لها عند فقد ابنه و زوجته قائلاً: (أحر ما في الدنيا فقد الزوجة) وأضاف: أنا عمري في الدنيا دي لا اندم على شىء مادام انه من الله تعالى.

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و توفي في الخرطوم مساء أمس الإثنين الإعلامي السوداني المعروف عبد المطلب الفحل. وكان الفحل من أبرز معدي ومقدمي البرامج في الإذاعة السودانية وأشتهر ببرنامجه ذائع الصيت (دكان ود البصير) الذي كان بناقش القضايا المجتمعية بأسلوب درامي بسيط.

ونعى إعلاميون ونجوم مجتنع الراحل الفحل وأشاروا لمساهماته القيمة في مجال الإعلام السوداني.

وحصل الراحل عبد المطلب الفحل على درجة الدكتوراة وكان يقدم محاضرات أكاديمية لطلاب الإعلام.

الخرطوم: (كوش نيوز)