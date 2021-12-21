السفير المصري : نعمل على زيادة الإمداد الكهربائي للسودان إلى (300) ميغاواط





استقبل وكيل وزارة الخارجية عبد الله عمر بشير بمكتبه الثلاثاء سعادة حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الخرطوم، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين

وأكّد السفير المصري وفق ( سونا) دعم مصر الثابت للسودان ورغبتها في تعزيز التعاون معه في كل المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية، مؤكداً في ذات الوقت استمرار دعم الحكومة المصرية للسودان في عملية الانتقال، مع التركيز على المشروعات الاستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، سيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة الإمداد الكهربائي للسودان من 70 إلى 300 ميغاواط، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع السكة حديد الرابط بين السودان ومصر، ومجالات التنمية العمرانية عموماً والتدريب وتنفيذ إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج الحيواني بين البلدين.هذا وقد ناقش اللقاء أهمية عودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي وضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في جميع المحافل الدولية والإقليمية.

الخرطوم ( كوش نيوز)