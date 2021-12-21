سلطة الطيران المدني ترفع حظر دخول القادمين من 7 دول





أصدرت سلطة الطيران المدني نشرة طيارين (نوتام ) تقضي برفع حظر دخول جميع الركاب القادمين من سبع دول.

و بحسب النشرة فقد شملت الدول “جنوب أفريقيا ، زيمبابوي، ناميبيا، بوتسوانا ، موزمبيق ، مملكة ليسوتو ، مملكة إسواتيني “.

و و وضعت النشرة شروط لدخول القادمين من الدول على أن يترتب على عدم الالتزام بها الحجر الصحي للسودانيين لمدة 14 يوم على نفقة الشركة الناقلة و إرجاع الأجانب بشكل فوري.

و شملت الشروط : “وجود ( 2 ) فحص ( PCR ) سلبي ألاول قبل 24 ساعة من السفر والثاني قبل 6 ساعات من معامل معتمدة ، الحجر الصحي المنزلي لمدة ( 14 ) يوم لكل القادمين مع المتابعة ، التوقيع على إقرار شخصي بواسطة القادم أو ولي أمره متضمناً الإلتزام بإعطاء المعلومات التي تطلبها السلطات الصحية السودانية واتباع كافة توجيهاتها ، في حالة إكتشاف حالة مشتبهة بنقطة الدخول تتم إعادة الفحص بواسطة المعمل الصحي القومي ، الحالات الموجبة يتم التنسيق لها مع إدارة مركز العزل ولاية الخرطوم هذا للسودانيين فقط أما الأجانب فيتم إرجاعهم فوراً ومعاقبة الشركة الناقلة”.

باج نيوز