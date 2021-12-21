المركزي يكشف عن احتياطي من النقد الأجنبي ويوجه البنوك بشأن تطبيق النظام المزدوج





أكد محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، أن البنك تمكّن من بناء احتياطات من النقد الأجنبي والذهب، مشيراً إلى أنه ولأول مرة منذ فترة طويلة التزمت وزارة المالية ولم تتجاوز الحكومة سقف الاستدانة المتفق عليه مع البنك المركزي.

وناقش محافظ البنك المركزي برئاسة البنك اليوم الثلاثاء، مع مديري عموم المصارف العاملة بالبلاد، مسودة سياسات البنك المركزي للعام 2022م، ومرجعيات السياسات وأهدافها ومحاورها المختلفة.

وأكد المحافظ، أن سياسات البنك للعام 2022م، تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر الصرف جاء نتاجاً لتوحيد سعر الصرف، وتنظيم مزادات النقد الأجنبي التي قام بها البنك لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد.

ودعا محافظ المركزي، مديري عموم المصارف إلى التهيئة والتجهيز لتطبيق النظام المصرفي المزدوج في العام 2022م، بالإضافة إلى إعادة علاقات المراسلة مع البنوك الخارجية، مشيراً إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض بمعدل (41%) وهذه تعتبر مؤشرات ممتازة.

في السياق، أكد المحافظ أن جائحة (كورونا) أثرت تأثيراً كبيراً على الأداء المالي والاقتصادي عموماً، كما شهدت الفترة الماضية العديد من النجاحات شملت وصول السودان إلى نقطة اتخاذ القرار الخاص بالدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتم ذلك بفضل تضافر الجهود مع الجهات ذات الصلة، والتي على رأسها الجهاز المصرفي، مؤكداً دخولهم إلى نادي باريس الذي يضم (30) دولة أغلبها أوروبية، وتم الإجتماع بهم في مايو 2021م، وفي نفس اليوم تم إعفاء (14) مليار دولار من إجمالي الديون لنادي باريس البالغة (23) مليار.

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