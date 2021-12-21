السيادي يتعهد بحل مشاكل القطاع الزراعي بولاية الخرطوم





طلع عضو مجلس السيادة الإنتقالي الدكتور عبد الباقي عبد القادر على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بالبلاد عامة ،وبولاية الخرطوم بصفة خاصة وتعهد سيادته خلال لقائه بالقصر الجمهوري الثلاثاء وكيل وزارة الزراعة والغابات د. ابوبكر عمر البشرى ، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم د. اشراقة عوض عثمان، نائب مدير البنك الزراعي، ومديري المشاريع الزراعية المروية بولاية الخرطوم، بدعم برامج وزارتي الزراعة الإتحادية والولائية، عبر التنسيق مع جهات الإختصاص لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع بالبلاد.

وأكد وكيل وزارة الزراعة دكتور أبوبكر البشرى، أن انسياب مياة الري بلغ نحو تسعين بالمائة في المناطق كانت تعاني من مشاكل الري بمشروع الجزيرة. مشيراً إلى أن اللقاء إستعرض مجمل الوضع الزراعي بالبلاد والسبل الكفيلة بتذليل المعوقات التى تواجهه.

إلى ذلك أوضحت مدير عام وزارة الزراعة بولاية الخرطوم د. اشراقة عوض، أن المشاريع المروية بالولاية تمد مدينة الخرطوم بمعظم احتياجاتها من الخضر، داعية إلى تضافر الجهود لتطهير قنوات الري وتوفير الأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى من وقود وتقاوي من أجل إنجاح الموسم الزراعي الشتوي بولاية الخرطوم.

الخرطوم ( كوش نيوز)