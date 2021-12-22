شاهد بالفيديو: مطعم في تركيا يحتفي بـ”حازم حلمي” و “امول منير” بطريقته الخاصة





احتفى مطعم في دولة تركيا، بمدينة اسطنبول بنجم السوشيال ميديا “حازم حلمي” و النجمة “امل منير” بطريقته الخاصة.

ونشر “حلمي” على صفحته مقطع فيديو، لمطعم الشيف بوراك التركي، وهو يحتفي بهما بشواء اللحوم المحشوة بالأرز، وطهيها بإشعال النيران على نحو مثير، مع الطرق على الأواني.



ويزور حلمي وأمول اسطنبول بغرض تسجيل عمل فني لم يُكشف عنه، ولاقت صورهما جدلاً كثيفا على منصات في أوساط المحافظين من السودانيين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي،

الخرطوم: (كوش نيوز)