



الاستقالة موقف .. ومن يريد تسجيل موقف لايلوح باستقالته أو يقوم بتسريب الخبر لشغل الرأي العام المحلي والعالمي ولزيادة الضغط علي حلفائه العسكريين ..

ملخص الأمر أن حمدوك ليس من طينة السياسيين المبدئيين حتي يتقدم باستقالة في هذا التوقيت ..وفي ذات الوقت ليس للبرهان قدرة ضغط علي حمدوك لتنفيذ مايطلبه منه المكون العسكري ..برهان أوضح أن كل القرارات التي مسحت قرارات أكتوبر كانت كلها بتوافق مع حمدوك .. وعليه من يضمن أن خبر استقالة حمدوك ماهو إلا حركة في شكل وردة سيتم بعدها العدول عن استقالة حمدوك الصورية وتخرج الحركات المسلحة من المشهد !!

عبد الماجد عبد الحميد