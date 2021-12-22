الأمة القومي: هناك أحزاب تخشى الانتخابات





شدّد نائب رئيس حزب الأمة القومي صديق محمد إسماعيل، على أنّ هناك أحزابًا تخشى خوض الانتخابات خاصة وأنّها لا تمتلك أيّ رصيدٍ في الانتخابات السابقة.

وقال إسماعيل في تصريحاتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة، الأربعاء، إنّ بعض الأحزاب تريد آلية أخرى تمكّنها من فرض نفسها من خلال تمثيل الإرادة الشعبية عبر المنصات التي يمكن أنّ يأتوا إليها بالتفويض الشعبي.

واعتبر إسماعيل تصريحات رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة فولكر بيريتس عين الحقيقة بقوله إنّ مجموعات سياسية ترفض الانتخابات مبدأ لأنّها تعلم أنّه لا يمكنها الفوز رغم اتّفاقهم عليها بالوثيقة الدستورية.

باج نيوز