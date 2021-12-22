أمريكا تعتمد منتج الصمغ العربي كألياف ذائبة





أفلحت جهود مشتركة بين أعضاء منظمة الترويج للأصماغ الطبيعية وشركات عالمية كبرى، في إلغاء اعتراض إدارة الدواء والغذاء الأمريكية FDA على استخدام منتج الصمغ العربي “كألياف ذائبة”، وهو الرفض الذي تمسكت به الإدارة، وألقى بظلال سالبة على الطلب العالمي وأسعار الصمغ العربي.

وقال الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، بروفيسور طارق الشيخ، إن هذا الاعتماد للصمغ العربي كألياف ذائبة يعتبر ذا مردود إيجابي على التجارة الدولية للسلعة.

وأضاف: “يطمح السودان أن يتم اعتماد هذه السلعة والاعتراف بها في كل العالم، كغذاء كامل الدسم، ورمز للصحة والتغذية والجمال، مشيراً إلى أن السودان عضو في منظمة الترويج للأصماغ الطبيعية.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني