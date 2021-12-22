محاكمة صاحب وكالة سفر بتهمة الاحتيال في مبلغ (12) ألف درهم إماراتي





شرعت المحكمة في محاكمة صاحب وكالة سفر وسياحة يواجه اتهاماً بالاستيلاء على مبلغ (12) ألف درهم إماراتي من شقيقين بعد أن أوهمهما بتسفيرهما للإمارات وتوفير عمل لهما.

ومثل شاهد الاتهام محام أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، وأفاد بأنه قد وثّق إجراءات الإقرار بمكتبه بين الشاكي والمتهم نص على استلامه من الشاكي مبلغ (12) ألف درهم إماراتي مقابل تسفيره وشقيقه لدبي وتوفير عمل لهما، منبهاً الى أنه وبحد علمه فقد سافر الشاكي وشقيقه الى الإمارات ومكثا في فندق فيها لـ(28) يوماً, إلا أنه تمت إعادتهما للخرطوم بسبب أن أصحاب العمل بدبي رفضوا قبول شقيق الشاكي لصغر سنه، اضافةً الى رفض قبول الشاكي الشاب كذلك للعمل معهم وذلك لعدم إجادته للغة الإنجليزية التي هي من صميم عملهم بدبي، ونبه ذات المحامي المحكمة بوصفه شاهداً للاتهام إلى أنه وعند فتح الدعوى ضد المتهم ابتداءً وقبل إحالتها المحكمة قد قام له بإجراءات طلبات للنيابة المختصة للإفراج عنه بالضمانة, إلا أنه تم رفضه بحد تعبيره.

فيما حدّدت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع قضية الاتهام.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة