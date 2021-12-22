الإعلامي “محمد يوسف” يصرح عبر صفحته ” انا مذيع الكل المهم تدفع”





صرح الإعلامي محمد يوسف عبر صفحتخ الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه طلب منه أن يقدم منصة الاعتصام بالقصر الجمهوري.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكر محمد يوسف انه مذيع الكل، ولكن يترتب على الجهة التي ترغب أن يقدم لها برنامج أن تدفع له مقابل ذلك، قائلاً: ” انا مذيع الكل المهم تدفع”.

وأضاف متسائلا : (لو قدمت منصة الثوار من أمام القصر بتقولو عليّ قحاتي مش؟) وزاد بقوله: تم بالفعل طلبي لتقديم المنصه لكن القروش بسيطة).

الخرطوم :(كوش نيوز)