الكشف عن دفع أسر طلاب رواتب وإعاشة معلمين





كشف مسؤول التعليم بقرى اتحاد شرق الجزيرة علي محمد توم عن وضع مأساوي تعيشه 71 قرية ونقص حاد في المعلمين.

وقال في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الازرق إن هنالك 38 مدرسة بها 91 معلم فقط بواقع معلمان أو ثلاثة لكل مدرسة.

وأكد أنهم يعملون على سد النقص بالاستعانة بمعلمين من مناطق أخرى بالولاية ويدفعون 40 الف جنيه للمعلم من أعاشة ومرتب يدفعها أهالي الطلاب بواقع 8 أو 10 ألف جنيه لكل طالب للعام الدراسي علما بأنها مدارس حكومية.

وأشار توم إلى أن كل اتصالاتهم مع إدارة التعليم بولاية الجزيرة وحكومة الولاية فشلت في ايجاد حل لمشكلة نقص المعلمين بشرق الجزيرة، وتابع” دائما مايكون رد المسؤولين انهم رفعوا المشكلة لمجلس الوزراء بانتظار الرد عليها”.

صحيفة الصيحة