الكهرباء: أوضاع القطاع أقرب للإنهيار والقطوعات ستستمر بوتيرة أكبر





قال مستشار الشركة القابضة للكهرباء ابوبكر عباس الزين أن قطاع الكهرباء بالسودان ظل يعاني من مشاكل مستعصية على الحل.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن اهم اسباب عودة القطوعات هي القصور الكبير في عمليات الصيانة لمحطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء بجانب الديون المتراكمة وتوقف شركات استيراد قطع الغيار بسبب عدم سداد مستحقاتها.

وأكد أن هنالك حالة من عدم الثقة بين الشركات وقطاع الكهرباء، مطالبا وزارة المالية بضرورة الالتزام بالسداد وجدولة الديون.

وقال عباس ان الديون ليست بالكبيرة على الدولة فالقطاع يحتاج الى 30 مليون دولار وهو المبلغ المطلوب لحل المشكلة.

وتوقع استمرار القطوعات بوتيرة اكبر اذا لم تحل مشكلة الديون، وقال الوضع الآن أقرب للانهيار، مستبعدا حدوث زيادة في اسعار الكهرباء، وتابع” الزيادة السابقة لم تنعكس على استقرار وتوفر الامداد” .

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