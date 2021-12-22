البرهان يشدد على مراجعة الأداء





أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بالدور الذي ظلت تضطلع به القوات المسلحة وزودها عن حياض الوطن و بذل الغالي والنفيس لحماية أرضه وعرضه .

وهنأ البرهان لدي مخاطبته اليوم بكلية القيادة والأركان دارسي دورة القيادة والاركان المشتركة رقم (٤٨) بحضور عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار ركن إبراهيم جابر ورئيس هيئة الأركان المكلف وقادة التشكيلات و الإدارات والوحدات بالقوات المسلحة هنأ الشعب السوداني وقواته المسلحة والقوات النظامية الاخري بمناسبة إعلان الاستقلال من داخل البرلمان والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة والذكري السادسة والستين لإستقلال السودان والمسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد

وشدد البرهان على ضرورة مراجعة وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية واستصحاب معاني التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول الذي صنع هذا الاستقلال، معربا عن أمله في أن ينتظم الجميع في ركب الوحدة والبناء والتطوير.

وهنأ البرهان الضباط المتخرجين من القوات المسلحة السودانية والدول الشقيقة والصديقة على تفوقهم ونجاحهم في الدورة، وامتدح دور القادة والموجهين والمعلمين بالكلية وخاصة هيئة التدريب لما بذلوه من جهد وعرق لإكمال مطلوبات العام التدريبي بامتياز حسب ماهو مخطط له رغم الظروف المحيطة بالبلاد وبالعالم جراء جائحة كورونا بما يحقق توطين العلوم والمعارف المختلفة التي ترفع درجات التأهيل وكفاءة القادة بما يعزز ويطور مفاهيم إدارة الدولة. ووصف كلية القيادة والاركان بأنها إحدى المنارات العلمية الرصينة التي تسهم في نقل المعرفة والعلوم وتأهيل القادة لاداء مهامهم.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية ستظل على العهد بها مع الشعب السوداني سند وعضد وصمام امان بارة بقسمها في حماية السودان والمحافظة على أمنه وسلامته .

واعرب البرهان عن شكره للحضور جميعا خاصة الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى ان وجودهم يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات وصقل المعارف.

كما حيا الشهداء الأبرار والمرابطين في الثغور لحماية الارض و العرض.

الصيحة