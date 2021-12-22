المصرية العالمية للطيران تدشن رحلاتها إلى الخرطوم





من المتوقع أن يشهد شهر يناير القادم وصول أولى رحلات شركة المصرية العالمية للطيران التي ستسير رحلات منتظمة بين الخرطوم والقاهرة.

وكانت الشركة _ بحسب مصادر _ قد أكملت التصاديق اللازمة لتشغيل طيران المصرية العالمية في السودان لتبدأ رحلاتها القاهرة / الخرطوم / القاهرة اعتباراً من شهر يناير 2022 بواقع 4 رحلات اسبوعياً مما سيزيد المنافسة في هذا الخط لينعكس ايجاباً عليّ المسافر ويمنحه خيارات أكثر بافضل الأسعار _ وذلك بحسب خبراء _.

والمصرية العالمية للطيران هي شركة طيران مصرية خاصة يقع مقرها الرئيس في العاصمة القاهرة، وتتخذ من مطار الإسكندرية الدولي مركزًا رئيسيًا لعملياتها، بالإضافة إلى مطار الأقصر الدولي ومطار أسيوط الدولي، تأسست الشركة عام 2008 وبدأت عملياتها رسمياً في يوليو 2009، تقدم المصرية العالمية للطيران خدماتها حاليًا إلى عدد من المحطات ، وتخطط الشركة لتسيير رحلات منتظمة إلى 18 وجهة أخرى في دول شمال أفريقيا، الخليج العربي وأوروبا،وتمتلك الشركة أسطول من إيرباص ٣٢٠ و٣٢١.

وتعد من شركات الطيران المصرية الخاصة التي تمكنت من إثبات وجودها وتحقيق نجاح كبير.

الخرطوم:طيران بلدنا