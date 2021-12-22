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بسبب إيرادات التعدين .. تهديد بإغلاق الطريق القومي للشرق
هدد رئيس لجنة المسؤولية المُجتمعية بولاية البحر الأحمر، إبراهيم طاهر، باستخدام
كافة الأساليب بما في ذلك إغلاق الطريق القومي إن لزم الأمر من أجل عودة حقوقهم في ايرادات التعدين.
و كان وزير المالية جبريل إبراهيم، أصدر قرارًا، منح بموجبه الشركة السودانية للموارد المعدنية 20% من إيرادات التعدين بولاية البحر الأحمر.
واعتبر إبراهيم في حديثه لـ(باج نيوز) قرار الوزير ظلمٌ واضحٌ لمُواطن الولاية، مؤكدًا أنّهم يرفضون القرار و أنّ ولاية البحر الأحمر من حقها أن تُمنح 100% من عائدات التعدين.
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