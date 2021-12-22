عضو السيادي د. عبد الباقي يشيد بالدور المتعاظم لقوات الشرطة





أكد عضو المجلس السيادة الانتقالي د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير أهمية الدور المتعاظم الذي تقوم به قوات الشرطة في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في جميع مدن وقرى السودان. وقال سيادته خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، نائب مدير عام الشرطة الفريق شرطة مدثر حسن ومدير عام شرطة المرور اللواء نصر الدين محمد عبدالرحيم، إن قوات الشرطة تعمل دون كلل أو ملل في كل الظروف القاسية لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين. وشدد عضو مجلس السيادة، على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية لجائحة كورونا في مجمعات خدمات الجمهور، عبر ارتداء الكمامة وتجنب الزحام، دون التاثير على سرعة تقديم الخدمة للمواطن، مشيراً الى ضرورة تطعيم أفراد الشرطة في مختلف مواقعهم. ونبه د. عبد الباقي، الى ضرورة الانتشار الشرطي عبر الدوريات الليلية ومراكز الشرطة في المدن وأطرافها، لافتاً إلى أهمية دور شرطة المرور في تنظيم حركة المركبات ورصد المخالفات في الطرق الداخلية وطرق المرور السريع. من جانبه قال نائب مدير عام الشرطة الفريق مدثر حسن، إن قوات الشرطة تولي تعزيز الأمن في كل مدن السودان اهتماماً كبيراً رغم المنعطفات التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى التطور الذي يشهده العمل الشرطي في السودان، مما جعله في تقدم مستمر. وجدد حرص قوات الشرطة، على حفظ الأمن وسلامة المواطن في كل بقاع السودان، موكداً أن ذلك يتم بالتنسيق مع النيابة، وبشر مدثر بحل مشكلة تأخر استخراج الأوراق الثبوتية خاصة جواز السفر وقال “خلال أسبوع ستعود الأمور الي طبيعتها “، و فيما يتعلق بضبط الوجود الأجنبي، أعلن الفريق مدثر أنه سيتم إدخال نظام الرقم الأجنبي الأمر الذي سيسهم في الحد من الانتشار غير المنظم للأجانب.

الخرطوم (كوش نيوز)