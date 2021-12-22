الخطوط القطرية تُجدِّد إلغاء رحلاتها إلى السودان





جدّدت شركة الخطوط الجوية القطرية، إلغاء رحلاتها إلى السودان حتى يوم 31 ديسمبر الحالي للمرة الثالثة على التوالي دون ذكر أسباب مُحدّدة. وكان يُفترض أن تُعاود الشركة رحلاتها غداً الخميس بحسب منشور سابق. وأوضح منشورٌ صادرٌ عن الشركة،الأربعاء بإلغاء الرحلات إلى الخرطوم حتى نهاية ديسمبر الحالي. وقال محللون وفق صحيفة (السوداني)، انّ إلغاء الرحلات الجوية من قبل الخطوط القطرية يرجع للأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة حاليًا في السودان. وكانت الخطوط الجوية القطرية، أوقفت رحلاتها إلى السودان عقب الإجراءات التي نفّذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

الخرطوم ( كوش نيوز)