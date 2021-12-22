الهلال السوداني يختتم معسكر القاهرة بالفوز على المقاصة





حقق فريق الهلال السوداني مساء الأربعاء، الفوز بنتيجة (2/0) على فريق مصر المقاصة، وذلك في ختام مباريات الفريق الأزرق الودية، بمعسكره الإعدادي في القاهرة، تحضيرا للموسم الجديد 2021-2022 سجل أهداف الهلال عثمان ميسي في الشوط الأول، والمخضرم نزار حامد. وكانت المباراة هي الثالثة لفريق الهلال، ضمن سلسلة تجاربه الودية بمعسكر القاهرة، حيث سبق أن خاض مباراتين أمام فريقي ألو إيجيبت والبنك الأهلي، وتعادل فيهما بنتيجة واحدة (0-0). وخاض الهلال السوداني أمام مصر المقاصة بتشكيل ضم كل من محمد النور أبوجا في المرمى، والطيب عبد الرازق، والإيفواري محمد وتارا وموفق صديق وعيد مقدم، ونزار حامد وحسن متوكل ووليد الشعلة الدولي المالاوي جيرالد فيري والتنزاني ريتشارد أولومي ومبارك عبد الله. وستعود بعثة فريق الهلال إلى السودان فجر الخميس، وذلك بعد أن قضى الفريق أكثر من أسبوعين لتنفيذ المرحلة الأولى من إعداده للموسم، الجديد حيث كان قد غادر إليها يوم 6 ديسمبر الجاري.

الخرطوم ( كوش نيوز)