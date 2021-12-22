(السيادي): الشرطة تعمل دون كلل أو ملل لتحقيق الأمن





أكد عضو المجلس السيادة الانتقالي د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، أهمية الدور المتعاظم الذي تقوم به قوات الشرطة في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في جميع مدن وقرى السودان.

وقال الزبير خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، نائب مدير عام الشرطة الفريق شرطة مدثر حسن ومدير عام شرطة المرور اللواء نصر الدين محمد عبد الرحيم، إن قوات الشرطة تعمل دون كلل أو ملل في كل الظروف القاسية لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.

وشدد عبد القادر، على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية لجائحة (كورونا) في مجمعات خدمات الجمهور، عبر ارتداء الكمامة وتجنب الزحام، دون التأثير على سرعة تقديم الخدمة للمواطن، مشيراً إلى ضرورة تطعيم أفراد الشرطة في مختلف مواقعهم.

ونبه عبد الباقي، إلى ضرورة الانتشار الشرطي عبر الدوريات الليلية ومراكز الشرطة في المدن وأطرافها، لافتاً إلى أهمية دور شرطة المرور في تنظيم حركة المركبات ورصد المخالفات في الطرق الداخلية وطرق المرور السريع.

من جانبه، قال نائب مدير عام الشرطة الفريق مدثر حسن، إن قوات الشرطة تولي تعزيز الأمن في كل مدن السودان اهتماماً كبيراً رغم المنعطفات التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى التطور الذي يشهده العمل الشرطي في السودان، مما جعله في تقدم مستمر.

وجدّد حرص قوات الشرطة، على حفظ الأمن وسلامة المواطن في كل بقاع السودان، موكداً أن ذلك يتم بالتنسيق مع النيابة، وبشر مدثر بحل مشكلة تأخر استخراج الأوراق الثبوتية خاصة جواز السفر وقال “خلال أسبوع ستعود الأمور إلى طبيعتها”، وفيما يتعلق بضبط الوجود الأجنبي، أعلن الفريق مدثر أنه سيتم إدخال نظام الرقم الأجنبي الأمر الذي سيسهم في الحد من الانتشار غير المنظم للأجانب.

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