فيلتمان: أمريكا تدعم التحول الديمقراطي بشدة في السودان





قال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم التحول الديمقراطي بشدة في السودان، كما تؤمن أن استقرار البلاد يعتمد على الحل السياسي، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان السيادة السودانية.

وأكد فيلتمان في حوار مهم مع قناة “الغد” أنه يجب إطلاق سراح المعتقلين وسرعة العمل على وضع بعض الهيئات المهمة مثل المجلس التشريعي الانتقالي, وقال: “من المهم جداً أيضاً أن تُساعد السلطات الشعب السوداني في تحقيق طموحاته الديمقراطية والشرعية وذلك من خلال الانتخابات 2022 -2023″، وأوضح فيلتمان أن دور الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم طموحات الشعب السوداني، ولا بد أيضاً للحكومة أن تتّخذ قرارات بتشكيل الهيئات الانتخابية، مُشيراً إلى أن واشنطن تلعب دوراً بارزاً في التحوُّل الديمقراطي بالبلاد.

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