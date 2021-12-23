ضغوط سياسية وعسكرية على حمدوك





كشفت تقارير صحافية، الخميس، عن أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يواجه ضغوطًا سياسية وعسكرية ودبلوماسية شديدة للعدول عن قرار استقالته من منصبه.

وكشفت صحيفة السوداني الصادرة، الخميس، عن توافد أعداد كبيرة من العسكريين والرموز السياسية والمجتمعية ورجال الدين وقيادات منظمات المجتمع المدني، إلى منزل حمدوك طيلة يوم أمس، لمطالبته بالعدول عن قراره حفاظًا على أمن البلاد واستقرارها، واستمرار المرحلة الانتقالية.

وأوضحت الصحيفة وفق مصادرها أنّ حمدوك ظلّ يستمع لتلك الرجاءات دون تعليقٍ.

باج نيوز