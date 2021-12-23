وقفة احتجاجية بالمؤسسة ببحري تضامناً مع المغتصبات





تعتزم كتلة كنداكات بحري ومجموعة من لجان المقاومة بالخرطوم تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم بالمؤسسة بحري لرفض الاغتصاب وتضامناً مع المغتصبات.

وفي السياق طالبت المفوضية القومية لحقوق الانسان بالاسراع في اجراء تحقيق في قضية وقوع انتهاكات جنسية على الفتيات المشاركات في مواكب مليونية 19 ديسمبر وتقديم جميع المتهمين إلى القضاء بصورة عاجلة، وحثت على ضرورة تشجيع الفتيات والنساء المحتمل وقوعهن كضحايا للعنف الجنسي على الإفصاح والإبلاغ، واقترحت تفعيل برنامج حماية الشهود والمبلغين، وأكدت على أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، من خلال عدم تمكين المعتدين الإفلات من العقاب، وقالت المفوضية في تعميم صحفي انها واصلت رصدها للأحداث المصاحبة لمواكب 19 ديسمبر 2021، ومن خلال المعطيات والمعلومات الأولية التي أشارت إلى وقوع انتهاكات ضد الفتيات والنساء، وأعلنت عن استعدادها تلقي الشكاوى والرصد بالمفوضية .

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة