(531) مليون دولار عائد صادر الثروة الحيوانية خلال العام الحالي





أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ إبراهيم، أن جملة عائدات صادر الثروة الحيوانية خلال العام الحالي بلغت (531) مليون دولار، و((89 ألف درهم، مؤكداً إسهامها في الاقتصاد القومي بعائدات تراوحت ما بين ( 20 ـ 25%) من الدخل العام.

وأوضح في تصريحات صحافية أمس، أن زيادة الصادرات بلغت نسبة (30,8%) مقارنة بالعام الماضي من جملة صادر الماشية الحية من (الإبل، والضأن، الأبقار، الماعز)، وأشار إلى أنها قدرت بنحو (2) مليون رأس، مقارنة بالعام 2020م الذي بلغ صادر الماشية الحية خلاله مليوناً وأربعمائة وخمس وسبعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر (1.475.319) رأساً من الصادر الحي.

ونوه عبد النبي لوجود تعارض في القوانين وضعف في رواتب العاملين؛ مما أدى لهجرة كوادر فنية عدة لخارج البلاد، إضافة لمشاكل تتعلق بالتدريب، وقال: “هناك تحديات فنية ورثناها من الإدارات السابقة، تمثلت في عدم وجود إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية، وضعف البنية التحتية”.

وأقر بتدهور المحاجر وقلة عددها، وضيق مواعين النقل وعدم وجود معامل متطورة.

وأوضح الوزير أن صادر اللحوم سجل أيضاً ارتفاعاً كبيراً، وحقق زيادة بنسبة بلغت (82.2%) مقارنة بالعام 2020م، مبيناً إن صادر الماشية كان الأعلى بعد التعدين رغم التحديات.

صحيفة السوداني