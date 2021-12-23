(الأمة القومي) يطالب بالابتعاد عن المحاور الإقليمية والدولية





دعا نائب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين إلى الابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية.

وقال الأمين في مقال ـ نشرته الشرق الأوسط: ” ينبغي أيضاً إقامة علاقات خارجية متوازنة ومحكومة بمصالح البلاد العليا بعيداً عن المحاور الإقليمية والدولية”، وشدد على ضرورة رفع الوصاية عن الشباب وتوحيد صفوف الثوار الشباب بعيداً عن صراعات الأجيال التي سبقتهم، حتى تحقق أهداف ثورة ديسمبر.

وطالب الأمين بضرورة إزالة كل الأنماط المعادية للديمقراطية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مستقلة وديمقراطية ومؤسسية، وتفكيك دولة الحزب الواحد وإقامة دولة الوطن، ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة الانتقالية للوصول إلى الحقيقة، وجبر الضرر عبر التعويض الفردي والجماعي، وعدم السماح بالإفلات من العقوبة بصرف النظر عن منصب أو موقع الجاني.

الخرطوم: مهند بكري

صحيفة اليوم التالي