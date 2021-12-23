صديق يوسف : استقالة حمدوك لا تعني الشارع





دعا الحزب الشيوعي رئيس الوزراء وقائد الجيش، إلى الالتزام بحماية “المواكب” ووقف القتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين ومحاسبة المتورطين في القمع الدموي.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب صديق يوسف في حوار أجرته معه (اليوم التالي) ـ يُنشر بالداخل ـ إن الاتحاد الأفريقي خالف المواثيق عندما أعاد عضوية السودان أعقاب اتفاق “حمدوك ـ البرهان” وتابع: “لا تزال الحكومة في الخرطوم انقلابية ديكتاتورية عسكرية”، وأشار إلى أن ميثاق الاتحاد لا يعترف بالنظم الانقلابية.

واعتبر يوسف، أن دور تحالف (الحرية والتغيير) في قيادة الحراك الثوري قد انتهى وأن الشارع رافض لمواقف تلك القوى، مشيراً إلى أن الشارع الآن تقوده “لجان المقاومة وتجمع المهنيين والتنظيمات الديموقراطية”.

ورأى يوسف أن استقالة رئيس الوزراء حمدوك من عدمها أمر لا يهم الشعب، وأن الحراك متمسك باللاءات الثلاث ـ لا تفاوض لا شراكة لا مساومة ـ وأن السلطة المدنية أصبحت واقعاً قريب المنال.

الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق

صحيفة اليوم التالي