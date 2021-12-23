الطاقة تكشف موقف مخزون المواد البترولية وتحدد موعد دخول قري3 للخدمة





سجل وكيل وزارة الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود زيارة تفقدية إلى شركة مصفاة الخرطوم ومركز التحكم في المنتجات النفطية في قري، وطاف على المستودعات الإستراتيجية، كما تفقد سير العمل في محطة كهرباء قري3.

وإطمأن الوكيل على سير العمل في المرافق المذكورة بصورة طبيعية، وقال “توجد كميات كافية من المواد البترولية تفي حاجة البلاد من المحروقات والعمل يجري بصورة طبيعية في شركة مصفاة الخرطوم حيث تقوم بتكرير الخام النفطي”.

وكشف عن مناقشة بعض التحديات مع العاملين بالمصفاة، ووعد بحلها ومناقشة الجوانب التي تلي الجهات المشتركة في الدولة مثل وزارة المالية والجهات الأخرى حتى يستمر العمل في المصفاة حسب الخطط المرسومة في رفد البلاد بالمواد البترولية دون تدني أو توقف في التكرير.

وشملت الزيارة مركز التحكم في المواد البترولية والمستودعات الإستراتيجية بمنطقة قري، ووقف على العمل في غرفة نقل البترول والمواد السائلة، واطمأن على أن العمل يجري بصورة طيبة في المركز الذي تتجمع فيه المواد البترولية الواردة من مصفاة الخرطوم ومن خارج السودان عبر خطوط الأنابيب من بورتسودان إلى مركز التحكم.

وعلى صعيد قطاع الكهرباء تفقد الوكيل سير العمل في محطة كهرباء قري3 بمنطقة قري، والتي يجري فيها العمل بصورة طيبة، ووقف على الأجزاء الجديده التي تم تركيبها، والمباني الخاصة بمكونات المحطة، وإستمع إلى شرح وأفي من مدير المشروع ومدير عام الشركة السودانية للتوليد الحراري، والتي من المتوقع أن تدخل دائرة الإنتاج في مايو القادم.

وقال الوكيل سنعمل بجد حتى تدخل محطة كهرباء قري3 إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن لكي تساهم في دعم الشبكة القومية للكهرباء، ووعد بالعمل على مجابهة التحديات التي تواجه المرافق المذكورة مهما كان حجمها حتى تنعم بالإستقرار التام، والمحافظة على هذه الموارد الإستراتيجية التي تهم المواطنين في قطاعي البترول والكهربا.

الصيحة