هيئة قيادة الشرطة تناقش خطة تأمين أعياد الميلاد ورأس السنة





ترأس الفريق اول شرطة حقوقى/ عنان حامد محمد عمر مدير عام قوات الشرطة بقاعة الإجتماعات برئاسة شرطة ولاية الخرطوم الخميس الإجتماع الدورى لهيئة إدارة وقيادة الشرطة بحضور الفريق شرطة حقوقى/د. مدثر عبدالرحمن نصرالدين نائب المدير العام المفتش العام وأعضاء هيئتى الإدارة والقيادة وأوضح الفريق شرطة حقوقى/ طارق الامين البدراوى مدير شرطة ولاية الخرطوم وفق المكتب الصحفى للشرطة أن الإجتماع وقف على الخطط الاستراتيجية التأمينية الخاصة بشرطة ولاية الخرطوم والتى تهتم بحفظ أرواح وممتلكات المواطنين وبث الأمن والطمأنينه فى المجتمع خاصة وأن الخطط معنية بتأمين إحتفالات البلاد بأعياد الكريسماس وأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ، مؤكدا أن الشرطة فى جاهزية تامة للقيام بواجباتها كاملة بمهنية وحيادية وإحترافية فى تسهيل الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين بجانب دورها فى محاربة الجريمة والحد منها ، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشرطة تحقيقا لشعار(الشرطة فى خدمة الشعب) .

الخرطوم ( كوش نيوز)