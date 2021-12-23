عودة (138) مهاجراً غير نظامي طوعاً من ليبيا





أعلنت السلطات، عودة (138) مهاجراً غير نظامي من ليبيا، ضمن مبادرة لتسيير رحلات عودة طوعية، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم “تقوم سفارة جمهورية السودان بطرابلس هذه الأيام بتواصل مستمر مع منظمة الهجرة الدولية، بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة، لتسيير رحلات عودة طوعية لضحايا الهجرة غير الشرعية وغيرهم من المواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى حضن الوطن”.

وأوضحت أنه تم تسيير عدد من الرحلات، آخرها الأربعاء 15 ديسمبر الجاري، وتم خلالها عودة (138) مواطنا، ومن المتوقع تسيير رحلات عودة طوعية أخرى مطلع العام المقبل.

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