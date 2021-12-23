خسائر كبيرة لمشتركي سوداني للإتصالات بسبب سياسة تعويض الانترنت فترة الانقطاع





تفاجأ مشتركوا شركة سوداني للاتصالات مساء اليوم بانتهاء اشتراكات الانترنت لديهم التي تم تفعيلها عقب عودة الانترنت زائداً حزمة التعويض، و شكى المئات من مشتركي خدمة الانترنت بشركة سوداني للاتصالات من ضياع باقات الانترنت دون استخدامها بسبب سياسة التعويض التي اتبعتها شركة سوداني للاتصالات مع مشتركي خدمة الانترنت فترة انقطاع الانترنت في الفترة بين اكتوبر ونوفمبر الماضيين. وعادت خدمة الانترنت في السودان يوم ١٨ نوفمبر عقب انقطاعها في ٢٥ اكتوبر الماضي، حيث سارع مستخدمي الانترنت بالاتصال بخدمات المشتركين والمطالبة بتعويض حزم الانترنت الهالكة في فترة الانقطاع دون جدوى مما دفعهم لشراء باقات انترنت من جديد ، وعادت الشركة في الفترة بين ٢٢ و ٢٣ نوفمبر لتعوض المشتركين بباقة الانترنت كاملة صالحة حتى ٢٣ ديسمبر وهو ما يتعارض مع باقات الانترنت المفعلة حديثا بواسطة المشتركين، اي ان التعويض صالح لمدة 3 او 4 ايام فقط وهو ما اثار غضب المشتركين. وافادت مصادر بالشركة إلى أن التعويض ينزل دفعة واحدة وليس على شكل دفعات يومية كما يحدث في الاشتراك العادي بباقة ٦٠ قيقا الشهرية كمثال، وافاد عدد من خبراء الاتصالات ان هذا التوضيح غير شفاف ولم ينشر على اي منصة من منصات الشركة بل حتى موظفي الشركة لا يعلمون الكيفية التي تم بها التعويض. يذكر أن شركة MTN اعادت للمشتركين الرصيد المدفوع في باقات الانترنت عوضا عن فترة الانقطاع ،فيما قامت شركة زين بتعويض مشتركيها بحزم انترنت.

الحرطوم:(كوش نيوز)