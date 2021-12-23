الصحة العالمية: (36%) من أطفال السودان مصابون بسوء التغذية





دشّنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، حملات رفع الوعي في المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم الطبيعي من خلال وضع قانون لها، وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية وخبراء واختصاصيو طب الأطفال، فيما كشفت “الصحة العالمية” عن ارتفاع نسبة سوء التغذية الحاد وسط الأطفال بالسودان إلى (16%)، وسوء التغذية الكلي (36%) من اطفال البلاد.

وحذرت المنظمة من مغبة انتشار نسبة التقزم ووفيات الأطفال دون الخامسة، وأشارت إلى انتشار التقزم بنسبة عالية، وأوضحت أن الرضاعة الطبيعية تشكل (19٪%) من حماية الأطفال من الأمراض والوفيات.

ودعت مسؤولة التغذية بمنظمة الصحة العالمية- مكتب السودان أميرة محمد المنير لدى مخاطبتها التدشين الذي نظمته الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية إدارة التغذية بصحة الأم والطفل بوزارة الصحة الخرطوم وبالتعاون والشراكة مع الصحة العالمية بفندق برادايس اليوم، إلى الاهتمام بالأطفال وارضاعهم طبيعياً بلبن الأم، ونوهت إلى أن المسح التغذوي كشف عن مؤشرات خطيرة لسوء التغذية والتقزم، وقالت “لابد من وضع قانون ملزم لوضع قواعد بدائل لبن الأم وتسويقه من خلال المدونة العالمية”.

من جانبه، شدّد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الخرطوم أسامة الشفيع، على ضرورة قيام الأمهات بالرضاعة الطبيعية للأطفال الرضع من عمر يوم إلى ستة أشهر إلى عامين، ولفت إلى أن لبن الأم الطبيعي خط الدفاع الأول ضد سوء التغذية.

من جهتها، أكدت مسؤولة التغذية بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بالوزارة هناء حاكم، أن الوزارة تعمل على رفع الوعي لزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية للأطفال الرضع من عمر يوم إلى ستة أشهر الأولى بصورة يومية لحماية الأطفال من أمراض سوء التغذية والتقزم لتقليل نسبة الوفيات وسطهم، ونوهت إلى أن الوزارة استعانت باختصاصي التغذية وأطباء الأطفال لوضع إستراتيجية ناجحة للرضاعة الطبيعية من قبل الأمهات وإلزامهن بالرضاعة في الفترة الأولى من ولادة الطفل.

الصيحة