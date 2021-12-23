هيئة سكك حديد السودان توقع إتفاق مع الصين لإستجلاب (27) قاطرة للنهوض بالناقل الوطني





استقبل الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان المكلف الأستاذ فضل الله محمد علي التوم بمكتبه الخميس، وفد من هيئة سكك حديد السودان برئاسة المهندس موسى القوم الجهدي نائب المدير العام للبنى التحتية بالهيئة. وأوضح موسى أن الزيارة تأتي في إطار الطواف على الإقليم الجنوبي وتفقد البنى التحتية لخطوط السكة الحديد بولاية شمال كردفان، والوقوف على التحديات، علاوة على بحث القضايا المشتركة والتعاون مع حكومة الولاية لضمان انسياب العمل، لأهمية مدينة الأبيض في عمل برنامج الغذاء العالمي، فضلا عن وجود مصفاة الأبيض. فيما أوضح المهندس عمار عبد الجبار أحمد مدير الإقليمي الجنوبي لهيئة السكة الحديد وفق (سونا) أن الزيارة تهدف لتفعيل الاتفاقيات مع الولاية، وللتعاون في هذا الشأن، وكشف عن الاتفاقية مع الجانب الصيني لاستقطاب 27 قاطرة، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بالناقل الوطني. وتناول المهندس عبد الرحمن شريف مدير الإدارة العامة للخطوط والإنشاءات بهيئة سكة حديد السودان العمل الذي تم في تأهيل عدد من الخطوط ضمن خطة التأهل والتحديث في عدد من القطاعات، وابان أن هناك اتفاقية تمت مؤخرا لتأهيل خط مدني سنار وسنار الأبيض، وقال إن الفترة المقبلة تشهد العمل في تأهيل هذا الخط الذي يسهم في الاقتصاد. من جانبه أشار والي ولاية شمال كردفان المكلف إلى الدور الكبير الذي قامت به السكة الحديد في الجانب الاقتصادي عبر مسيرتها الطويلة، آملاً أن تعود إلى سيرتها الأولى دعماً للناقل الوطني والمساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد، مشيراً إلى الميزة التفضيلية للنقل عبر السكلة الحديد، مؤكدا تعاون حكومة الولاية مع هيئة سكة الحديد حتى تقوم بواجبها الوطني.

الخرطوم كوش نيوز