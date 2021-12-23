بالصور.. شاب سوداني يحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات من إنتاج زراعة “سطوح منزله” بالخرطوم





حقق شاب سوداني الاكتفاء الذاتي من الخضروات من إنتاج زراعة “سطوح منزله” بالخرطوم، والذي استقله في الزراعة المنزلية.

وكشف “فارس” لقروب الزريع السوداني، عن زراعة الملوخية والبامية والباذنجان والطماطم والخيار والفلفلية والجرجير والتبش، والاكتفاء منها.

وعن طريقة الزراعة على السطح، قال: استفدت من المخلفات التي بالسطح في الأحواض، وقمت بإعادة تدويرها، من خشب الأبواب وغيرها.

واحضرت كيس مقوى بلاستيك عازل لتسريب المياه، وحماية السطح وحديد التسليح، وعملت عمق 30 سم وردمته بتراب البحر وزرعته، وأضاف: (والحمد لله أكلت من كل انواع الخضار التي انتجت ولازالت تنتج عدة مرات).

الخرطوم: (كوش نيوز)