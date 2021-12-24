قيادي بالشيوعي: حمدوك مجرّد موظف لدى البرهان لا يقدّم ولا ينتقص من الثورة





أوضح القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة، أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أصبح بين مطرقة الشارع الذي كان يؤيّده قبل الاتّفاق السياسي الذي وقّعه مع البرهان، وسندان الحكومة التي يمثّلها.

وقال كرار، إنّ قرارات حمدوك القاضية بإعادة تعيين أو إقالة أفراد من الجهاز التنفيذي لا تعدو نقطة في بحر أو واحد من المئة من الوضع السياسي قبل الخامس والعشرين من أكتوبر.

وأردف” أشكّ في أنّ حمدوك الآن يملك الصلاحيات المطلقة فيما يتعلّق بإدارة الجهاز التنفيذي، وحمدوك أصبح الآن مجرّد موظف لدى البرهان لا يقدّم ولا ينتقص من الثورة”.

باج نيوز