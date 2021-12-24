أبوهاجة: المكون العسكري بقيادة البرهان زاهد في السلطة





قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة ، العميد د. الطاهر أبوهاجة إن أي تفكير لممارسة الحكم والتمكين من خلال الفترة الانتقالية يعتبر سباحة عكس التيار.

وأكد أن المكون العسكري بقيادة القائد العام رئيس مجلس السيادة ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، زاهد في السلطة وحريص على الانتقال السلمي السلس، والقوات المسلحة والمنظومة الأمنية كلها مؤمنة بسودان حر ديمقراطي .

واعتبر أبوهاجة الحديث عن هيكلة القوات المسلحة حلم وهروب من واقع يعيشه مروجي هذه العبارة، حيث إن الديمقراطية والدولة المدنية وتأسيس دولة المؤسسات يحتاج إلى قاعدة أمنية متينة وتوافق وطني راسخ.

وأشار إلى أنه في ظل الاستقطاب السياسي الحاد وتغلغل الأجندة الأجنبية بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان ، مع عدم الوصول إلى توافق وطني إضافة للأزمة الاقتصادية، هذا الواقع المعقد يجعل خيار الانتخابات (على الطريقة الليبية) وارد بعد التوافق عليه.

ونوه بأن الفترة الانتقالية هي فترة مران والدولة المدنية لا تبنى بالتنازع الذي يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى ذهاب الريح. والحديث عن هيكلة القوات المسلحة حلم وهروب من واقع يعيشه مروجي هذه العبارة، حيث إن الديمقراطية والدولة المدنية وتأسيس دولة المؤسسات يحتاج إلى قاعدة أمنية متينة وتوافق وطني راسخ.

السوداني