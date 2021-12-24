أُسر (7) معتقلين : النيابة طالبتنا بالتوجه للبرهان و قالت إن أمر المعتقلين ليس من اختصاصها





دفعت أسر عدد من المعتقلين المنتسبين للأجهزة الأمنية بمذكرة إلى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

و أوضحت الأسر في المذكرة التي تحصل “باج نيوز” على نسخة منها أن أبنائها و البالغ عددهم سبعة اعتقلوا في التاسع و العشرين من يونيو 2020م ، مشيرةً إلى أنه لم يتم التحري معهم إلا مرتين فقط منذ تاريخ اعتقالهم.

و قالت الأسر التي نفذت وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري يوم الأربعاء الماضي إن النيابة العامة أوصدت أبوابها أمامهم و رفضت استلام مذكرة تقدموا بها و طالبتهم بالتوجه لرئيس مجلس السيادة باعتباره المسؤول عن المعتقلين و أضافت ” و أجابنا رئيس المكتب التنفيذي للنائب العام بأن أمر المعتقلين ليس من اختصاصهم و ليس لديهم أي شيء حيال ذوينا”.

و ناشدت الأسر البرهان بتسريع الإجراءات بإطلاق سراح ذويهم و الإفراج الفوري عنهم ، فيما طالب طارق محمد شقيق المعتقل خالد محمد نور في حديثه ل”باج نيوز” السلطات بتقديم المعتقلين للمحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم.

باج نيوز