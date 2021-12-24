حميدتي يدعم محلية كأس بولاية جنوب دارفور ب(100) برميل جازولين





تبرع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة القائد الاعلى لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ب(١٠٠) برميل جازولين لمحلية كاس بولاية جنوب دارفور.

وأوضح قائد متحرك استتباب الأمن المقدم، النور الدومة مادري أن الكمية المقدمة من الوقود تأتي في إطار المساهمة في انسياب الخدمات الضرورية لإنسان المحلية التي وعد بها النائب الأول لدى لقائه بقائد متحرك استتباب الأمن بولاية جنوب دارفور.

وقال الدومة أن الكمية المقدمة من الجازولين ستسهم في حل مشكلة الوقود بمدينة كأس مشيراً إلى أن هذه الكمية تعتبر دفعة أولى، وتهدف إلى ترقية الخدمات الإنسانية وتطويرها ومساهمة لإعادة تشغيل كهرباء مدينة كاس التابعة لولاية جنوب دارفور .

الجدير بالذكر ان متحرك إستتباب الأمن بقوات الدعم السريع يعمل في تأمين موسمي الزراعة والحصاد ومشروعات المسؤولية المجتمعية لقوات الدعم السريع إضافة إلى دعم مناطق العودة الطوعية بمحليتي كأس وشطاية التابعتين لولاية جنوب دارفور .

يرى الخبراء بان ما يقوم به الفريق اول محمد حمدان دقلو يساهم في توفير الخدمات العامة لمواطني محلية كأس وهم في امس الحوجة لمثل هذه الخدمات التي عجز الاخرون من تقديمها .

يشير الخبراء بانّ مثل هذه الخدمات في (الوقود) يستفيد منه اهل محلية كأس وكذلك النازحين الذين نزحوا من مناطقهم الاصلية الي داخل مدينة كأس.

كوش نيوز