الحرية والتغيير: استقالة حمدوك ستلحق الضرر بقوى المعارضة





يقول حاتم” قوى المعارضة “سوف يلحق بها ضررا” إذا استقال حمدوك، متابعا: “وبالتالي يجب عليها أن تكون مرنة لأنه الفراغ وغياب حاضنة سياسية حول حمدوك”.

أوضح عضو الحرية والتغيير حاتم الياس، أنّ قوى الحرية والتغيير قد تدفع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الاستقالة، على خلفية توقيعه للاتّفاق مع العسكر.

وقال الياس بحسب وكالة الحرّة، الجمعة، إنّ حمدوك تصرّف مع الأزمة بسبب خبرته الأممية.

وأضاف” بالأصحّ تصرّف كموظف أممي أي الخروج بأقل الخسائر، وبالتالي لم يتعامل مع الانقلاب بشدةٍ وحزمٍ والإصرار على تنفيذ كافة مطالب الثورة”.

ونوه إلى أن قوى المعارضة “سوف يلحق بها ضررا” إذا استقال حمدوك، متابعا: “وبالتالي يجب عليها أن تكون مرنة لأنه الفراغ وغياب حاضنة سياسية حول حمدوك، وأن تفكر بطريقة عقلانية وأن توسع رؤيتها وتصبح مرنة في التقديرات السياسية لأن الفراغ الذي سوف ينجم عن رحيل حمدوك سوف يسعد الكثير من القوى التي ترفض الانتقال الديمقراطي”

وأشار حاتم إلى أنّ استقالة حمدوك سوف تعقّد المشهد، لجهة أنّه ما زال رغم الخلاف معه بعد الانقلاب يشكّل رمزًا للمدنية في البلاد، وهناك رهان عليه في أنّ يكون أحد قادة المرحلة نحو الدولة المدنية الديمقراطية”.

وأردف” في حال أحضر المجلس العسكري رئيسًا للوزارء فسوف يطرح ذلك أسئلة المشروعية مما يهدّد بمواجهاتٍ كاسحة ضد الانقلاب والتي لم تفقد زخمها أصلا”.

وتابع” إذا كان هناك أصوات تطالب برحيل حمدوك من قبل المعارضة فهي ضعيفة، وهذا يؤكّد أنّ هناك قبولاً شعبيًا ويبقى هو في الفترة الحالية الشخصية المقبولة لقيادة الحكومة”.

والثلاثاء، كشفت تقارير صحافية، عن أنّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعتزم تقديم استقالة من منصبه.

باج نيوز