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أعلنت إغلاق الجسور .. لجنة أمن الخرطوم : الاقتراب من المواقع السيادية مخالف للقوانين

2021/12/24
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جسر حنتوب

أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم إغلاق جميع الجسور عدا جسري سوبا و الحلفايا بداية من مساء اليوم.

و بحسب إعلام ولاية الخرطوم فإن الخطوة تأتيفي إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم.

و شددت اللجنة على أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين و أصافت ” سيتم التعامل مع الفوضى و التجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي”.

باج نيوز

2021/12/24
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