أعلنت إغلاق الجسور .. لجنة أمن الخرطوم : الاقتراب من المواقع السيادية مخالف للقوانين





أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم إغلاق جميع الجسور عدا جسري سوبا و الحلفايا بداية من مساء اليوم.

و بحسب إعلام ولاية الخرطوم فإن الخطوة تأتيفي إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم.

و شددت اللجنة على أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين و أصافت ” سيتم التعامل مع الفوضى و التجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي”.

باج نيوز