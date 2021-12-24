مركزي الحرية والتغيير يؤكد مشاركة قياداته في مواكب مليونية (25) ديسمبر





أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مشاركته في مواكب الخامس والعشرين من ديسمبر و قال إن قياداته ستكون ساعداً بساعد رفقة كل الثائرات والثائرين الأحرار.

ودعا مركزي الحرية والتغيير في بيان مساء اليوم كل قوى الثورة الى الانخراط في المواكب وفق المسارات والموجهات المعلنة و الاستمرار في كل ضروب العمل الابداعي المقاوم .

وأعلن أنه سيرصد و يوثق أي انتهاكات او عنف او جرائم تقترفها قوات السلطة الانقلابية وقال “إن سجلها الاجرامي أصبح مثقل بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان و إن قطار الثورة ماضي إلى حيث النصر لا محالة ، والانقلاب مهزوم وساقط بقرار شعبنا الآمر الناهي “.

وأوضح مركزي الحرية والتغيير أن مكونات الحراك الجماهيري الهادر المقاوم للسلطة الانقلابية تتأهب في يوم غد للاحتشاد في مواكب الخامس والعشرين من ديسمبر الظافرة في العاصمة والأقاليم ، استمراراً لموجات المد الثوري السلمي المتصاعدة منذ وقوع الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم .

باج نيوز