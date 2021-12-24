الداعية مزمل فقيري ينصح أولياء الأمور بعدم السماح لبناتهم أن يصبحن ضحيةً للاغتصاب والتحرش .. ويفتي (من يمت في المظاهرات ليس شهيداً)





دعا الداعية الإسلامي المعروف الشبخ “مزمل فقيري” أولياء الأمور بأن يلزموا بناتهم أن يقرن في بيوتهن وعدم المشاركة في التظاهرات وتعريض أنفسهن للتحرش.

وأفتى “فقيري” في محاضرة بثها على صفحته الرسمية بأن من يمت في المظاهرات ليس شهيداً بل مات ميتة جاهلية، لأنه قد خرج عن الحاكم، مستدلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإنَّه مَن خَرَجَ مِنَ السُّلْطانِ شِبْرًا ماتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً).

وتحدث عن التحرش بالكنداكات في التظاهرات، داعياً أن يلزمن بيوتهن، ووجه نصيحة لأولياء الأمور بعدم السماح لبناتهم أن يصبحن ضحيةً للاغتصاب بخروجهن في التظاهرات.

الخرطوم (كوش نيوز)