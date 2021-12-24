شاهد.. مقطع فيديو يثير انتقاداً واسعاً.. شرطي مرور يهدد مواطناً بـ(تربيطه ويدق بيهو الواطة )





أثار مقطع فيديو متداول، انتقادا واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، على الأسلوب المستهجن من قبل شرطي مرور تجاه مواطن سوداني وتهديده، بمجرد مخالفة مرورية.

وأظهر المقطع، تهديد رجل مرور لسائق “تكتك” بسبب مخالفة طالبه الذهاب معه إلى القسم أو ( بشيلك بدق بيك الواطة 100 مرة) وأضاف إذا ما بتركب (أنا بربطك وبركبك) بالقوة.

في حين أن السائق رضخ لسداد المخالفة واحتجاز مركبته، ولاقى اسلوب الشرطي استنكاراً ونقداً لاذعا، بمواقع التواصل الاجتماعي، لإهانته لمواطن بسيط كان من الممكن أن يتبع الاجراءات التي تحفظ له كرامته.



وعلق البعض على الحادثة بقولهم: (هل هو مخالف يعني تسوية وإزالة المخالفة، حتي لو مخالف يعني ليس بمتهم عشان يركب في البوكس في الصندوق بالقوة ويقعد في أرضية البوكس، زول سائق توتكتك يعني مسكين، لكن لو سائق برادو أو زول مرطب بيعرف القانون وبيادبك وما بتقدر تتكلم كدا)

وأضاف آخرون: (القانون في السودان لا يحمي الضعفاء).

الخرطوم: (كوش نيوز)